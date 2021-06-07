Путин оценил санкции ЕС против Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем оценил санкции ЕС в отношении Белоруссии, назвав их контрпродуктивными. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Во время состоявшегося телефонного разговора Путин и Мишель затронули спектр тем, связанных с отношениями между Москвой и Брюсселем, а также уделили внимание нескольким международным проблемам.

Рассуждая о ситуации, сложившейся после посадки рейса Ryanair в белорусской столице, российский лидер отметил, что не считает эффективным вмешиваться во внутренние дела республики. «В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода», — уточнили в заявлении.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, происходящее в Ливии, текущую обстановку по COVID-19 и возможную сертификацию в ЕС российской вакцины «Спутник V», а также условия перемещения граждан в условиях пандемии. Помимо прочего был затронут и внутриукраинский кризис, в этой связи собеседники констатировали безальтернативность минского «Комплекса мер» от 2015 года.

Оценивая текущие отношения между Россией и ЕС, российский лидер акцентировал внимание на том, что их нельзя назвать удовлетворительными, хотя обе стороны остаются важными партнерами в сфере торговли и инвестиций. Он также указал на заинтересованность сторон в более тесном сотрудничестве. Вместе с тем, председатель Евросовета и президент России согласились с тем, что Брюсселю и Москве следует активизировать взаимодействие в сфере здравоохранения, относительно климатической повестки, а также в рамках региональных конфликтов.

6 июня стало известно, что Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Комментируя данное решение, премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что «список узнают в свое время адресаты». При этом он заверил, что власти страны не будут сидеть и ждать, пока государство ощутит на себе кумулятивный эффект от санкций.

Ранее представитель Еврокомиссии Питер Стано рассказал, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии. По его словам, меры будут приняты в ближайшее время. Он отметил, что объединение делает все для того чтобы как можно скорее воплотить решение лидеров ЕС.