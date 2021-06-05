Белоруссия оценила возможный ущерб от санкций

Ущерб Белоруссии от финансовых и торговых санкций Запада едва ли будет выше трех процентов ВВП. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, передает РИА Новости.

«Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, — это было посчитано на основе всех кейсов, составляют порядка 1,7 процентных пункта к ВВП, торговых санкций — 0,7 процентных пункта. Если вместе торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9 процента ВВП», — оценил Головченко.

По его словам, страна сможет перекрыть потери за счет других источников. «Например, если будет тотальное закрытие воздушного пространства для белорусской стороны, будет определенный ущерб Белоруссии, но мы знаем абсолютно точно, он будет компенсирован», — добавил он.

Ранее Головченко заявил, что Белоруссия готова перейти на азиатские и российские технологии в качестве ответа на расширение западных санкций. По его словам, Минск рассчитывает, что Запад не будет вводить новых мер в отношении республики, однако комплекс ответных мер уже готов.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Питер Стано рассказал, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии. По его словам, меры будут приняты в ближайшее время. Он отметил, что объединение делает все, для того чтобы как можно скорее воплотить решение лидеров ЕС.