Белоруссия раскрыла план на случай расширения западных санкций

Белоруссия готова перейти на азиатские и российские технологии в качестве ответа на расширение западных санкций. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, передает ТАСС.

По его словам, Минск рассчитывает, что Запад не будет вводить новых мер в отношении республики. Головченко отметил, что Белоруссия всегда выступала за добрососедство, однако имеет полное право компенсировать ущерб, который могут понести компании. «Комплекс мер в ответ на санкции готов», — добавил он.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Питер Стано рассказал, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии. По его словам, меры будут приняты в ближайшее время. Он отметил, что объединение делает все, для того чтобы как можно скорее воплотить решение лидеров ЕС.

В начале июня сообщалось, что ЕС планирует ввести санкции против крупных белорусских предприятий к концу месяца.