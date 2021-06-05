Запрет на полеты над Европой для белорусских авиалиний вступил в силу

В ночь на 5 июня вступил в силу запрет на использование воздушного пространства ЕС белорусскими авиалиниями и на их допуск в европейские аэропорты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение Совета Евросоюза было объявлено в пятницу. Согласно документу, государства-члены ЕС должны отказывать белорусским самолетам в использовании их воздушного пространства, а также в разрешении на посадку и взлет с их территории. В то же время отмечается, что данный запрет «не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета».

Ранее Евросоюз запретил европейским авиалиниям совершать рейсы над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. Тогда лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден совершить посадку из-за сообщения о бомбе. Сразу после посадки был задержан оппозиционер и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.