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Глава Евросовета потребовал отпустить Протасевича

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Роман Протасевич
Роман Протасевич
Кадр: ONT TV Channel / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от властей Белоруссии отпустить бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и заявил, что президент страны Александр Лукашенко несет ответственность за его здоровье. Видео своего выступления Мишель опубликовал в Twitter.

«Сообщение для Романа Протасевича и всех политических заключенных: ЕС не успокоится, пока вы не будете на свободе», — сказал политик. Он добавил к этому высказыванию слова поддержки в адрес белорусского народа, «и особенно за тех, кто борется за демократию, свободу слова и свободу прессы».

Ранее 9 июня стало известно о состоянии здоровья Протасевича: он, находясь в СИЗО, перенес тяжелую форму тонзиллита — заболевания, которое сопровождается воспалительным процессом в миндалинах и серьезным отеком горла.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков. Вместе с ним задержана россиянка София Сапега.

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