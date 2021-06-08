Боррель назвал Лукашенко диктатором

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые публично назвал лидера Белоруссии Александра Лукашенко «диктатором». Об этом сообщает DW.

Боррель высказал свое мнение во вторник, 8 июня, во время пленарной дискуссии Европарламента в Страсбурге. Речь шла о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержании создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

«Полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором», — заявил Боррель, обращаясь к евродепутатам, которые также употребили это выражение по отношению к президенту Белоруссии.

Ранее решение Евросоюза облетать Белоруссию назвали угрозой для пассажиров. Как заявили в российском МИД, такое изменение требует принимать во внимание множество аспектов, включая не только летную безопасность, но и безопасность аэропортов.