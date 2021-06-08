В России решение ЕС облетать Белоруссию назвали угрозой для пассажиров

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение Евросоюза облетать Белоруссию после инцидента с самолетом компании Ryanair представляет угрозу, в том числе, и для пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ежедневно небо над Белоруссией пересекали тысячи различных самолетов. «Это был налаженный маршрут, абсолютно безопасный», — сказал он.

Грушко добавил, что изменение маршрутов — это вопрос достаточно серьезных согласований, которые принимают во внимание множество аспектов, включая не только летную безопасность, но и безопасность аэропортов.

Ранее Евросоюз запретил европейским авиалиниям совершать рейсы над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. Тогда лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден совершить посадку из-за сообщения о бомбе. Сразу после посадки был задержан оппозиционер и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.