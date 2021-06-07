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Чехия приняла Тихановскую как главу Белоруссии

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Фото: Reuters

Сенат парламента Чехии принял лидера белорусской оппозиции и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую как главу белорусского государства. Об этом заявил спикер чешского сената Милош Выстрчил, передает ТАСС.

«Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», — приводит агентство слова политика.

Сообщается также, что на встрече с чешскими сенаторами Тихановская обсуждала возможность помощи белорусской оппозиции с чешской стороны.

За три дня до этого Тихановская прибыла с визитом в Варшаву, где встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой. На встрече обсуждалась ситуация вокруг задержания Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским. По итогам встречи Анджей Дуда подчеркнул, что Польша нуждается в независимости Белоруссии.

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