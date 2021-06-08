Чехия пожелала Белоруссии победить «последнего европейского диктатора»

Президент Чехии Милош Земан пожелал оппозиции Белоруссии победить «последнего европейского диктатора», имея в виду лидера страны Александра Лукашенко. Об этом заявил в Twitter представитель Пражского града Иржи Овчачек.

Политик сообщил, что Земан принял в своей загородной резиденции бывшего кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светлану Тихановскую. Чешский лидер выразил ей поддержку от себя лично и от лица всей республики и оценил ее смелость.

7 июня стало известно, что Сенат парламента Чехии принял Тихановскую как главу белорусского государства. Спикер сената Милош Выстрчил завил, что президентские выборы, прошедшие в стране августе 2020 года, были «несвободными, несправедливыми и противозаконными».

4 июня Тихановская посетила Варшаву, где встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой. По итогам переговоров Дуда подчеркнул, что Польша нуждается в независимости Белоруссии.

В марте госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Александра Лукашенко «последним диктатором Европы».