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Чехия пожелала Белоруссии победить «последнего европейского диктатора»

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Милош Земан
Милош Земан
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Чехии Милош Земан пожелал оппозиции Белоруссии победить «последнего европейского диктатора», имея в виду лидера страны Александра Лукашенко. Об этом заявил в Twitter представитель Пражского града Иржи Овчачек.

Политик сообщил, что Земан принял в своей загородной резиденции бывшего кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светлану Тихановскую. Чешский лидер выразил ей поддержку от себя лично и от лица всей республики и оценил ее смелость.

7 июня стало известно, что Сенат парламента Чехии принял Тихановскую как главу белорусского государства. Спикер сената Милош Выстрчил завил, что президентские выборы, прошедшие в стране августе 2020 года, были «несвободными, несправедливыми и противозаконными».

4 июня Тихановская посетила Варшаву, где встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой. По итогам переговоров Дуда подчеркнул, что Польша нуждается в независимости Белоруссии.

В марте госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Александра Лукашенко «последним диктатором Европы».

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