В Европе призвали обеспечить безопасность Тихановской

Министр иностранных дел Словении Анже Логар призвал международное сообщество обеспечить безопасность бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и других оппозиционных активистов республики после инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске. Об этом говорится в Twitter-аккаунте словенского внешнеполитического ведомства.

«Международное сообщество должно обеспечить безопасность лидера [белорусской] оппозиции Светланы Тихановской и всех тех, кто вносит свой вклад в развитие демократических процессов в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Ранее саммит глав государств Евросоюза (ЕС) постановил запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС. Это решение пока не вступает в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.