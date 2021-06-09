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Стало известно о серьезном заболевании у Протасевича в СИЗО

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Фото: Globallookpress.com

Отец бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в интервью изданию НВ рассказал, что молодой человек перенес в СИЗО тяжелую форму тонзиллита — заболевания, которое сопровождается воспалительным процессом в миндалинах и серьезным отеком горла.

Сведения о болезни задержанного стали известны после звонка адвоката. Каких-либо подробностей о его состоянии защита не представила из-за подписки о неразглашении. «Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно», — заявил Дмитрий Протасевич.

Он добавил, что защита не могла лично встретиться с молодым человеком 11 дней, а накануне его держали на допросе более семи часов. «Адвокат смогла выйти на связь с нами только около 12 ночи по варшавскому времени. Семь часов без перерыва следователь отказывалась отпускать даже в туалет, пока длился то ли допрос, то ли не допрос», — добавил отец журналиста.

Ранее Дмитрий Протасевич заявил, что показания сына, данные в эфире белорусского телеканала ОНТ, были выбиты под пытками, поэтому словам журналиста о разрозненности оппозиции и подготовке к массовым протестам доверять не следует.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.

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