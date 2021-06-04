Адвокат Протасевича рассказала о невозможности встретиться с ним в СИЗО

Адвокат Инесса Оленская, представляющая интересы задержанного в Минске бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, рассказала РИА Новости, что не может встретиться с ним в СИЗО на протяжении семи дней.

Она также затруднилась ответить, когда у нее появится возможность увидеться со своим подзащитным и добавила, что не обсуждала с ним интервью, которое вышло на белорусском телеканале ОНТ. Иных подробностей о содержании оппозиционера адвокат не привела.

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Вечером 3 июня госканал ОНТ показал интервью с Протасевичем, где бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала сделал ряд громких признаний. В частности, он взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии и назвал имена своих сторонников, рассказал о подготовке силового захвата власти, о том, что NEXTA финансируется российским олигархом, а штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.

Также Протасевич на камеру признался, что уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко, а в конце интервью начал плакать и утверждать, что хочет спокойной жизни. Позже отец задержанного Дмитрий заявил, что не верит «ни единому слову» сына и заверил, что его показания были выбиты под пытками. Аналогичное заявление сделал основатель NEXTA Степан Путило.

Белорусские спецслужбы обвиняют Протасевича в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Журналист был задержан в Минске 23 мая сразу после принудительной посадки самолета Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс. Лайнер сел после сообщения о бомбе на борту, для его сопровождения был поднят истребитель ВВС Белоруссии.