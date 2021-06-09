Отец Протасевича назвал издевательством интервью сына белорусскому телеканалу

Отец бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в интервью изданию НВ назвал издевательством показания сына, которые он дал в эфире белорусского телеканала ОНТ.

По его словам, оппозиционер повторил в эфире лишь пропагандистские штампы, которые транслируют белорусские власти, и все это было сделано с целью удовлетворить президента Александра Лукашенко и укрепить его позицию.

«Что "оппозиция живет на деньги Запада"? Мы это слышим 26 лет. Что "в оппозиции раскол"? Это тоже мы слышим! (...) "Они живут на западных грантах, ничего не стоят и как личности ничего из себя не представляют". Вот основной посыл, что от него хотели добиться», — пояснил Дмитрий Протасевич.

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Он также рассказал, что его сыну в СИЗО до сих пор не передали ни одно из писем и посылок от родственников. Банковские переводы на его счет в изоляторе также не поступают. «У людей, которые содержатся в СИЗО, есть счет, на который они могут заказывать книги в соседнем магазине. Почему-то книги передавать нельзя. У дочки книгу не приняли, которую она передавала. И денег на счету нет, хотя они туда пошли», — добавил отец задержанного.

3 июня госканал ОНТ показал интервью с Протасевичем, где бывший главред NEXTA сделал ряд громких признаний. В частности, он взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии и назвал имена своих сторонников, рассказал о подготовке силового захвата власти, о том, что NEXTA финансируется российским олигархом, а штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.

Также Протасевич на камеру признался, что уважает Лукашенко, а в конце интервью начал плакать и утверждать, что хочет спокойной жизни. Позже Протасевич-старший заявил, что не верит «ни единому слову» сына и заверил, что его показания были выбиты под пытками.

9 июня также стало известно, что журналист перенес в СИЗО тяжелую форму тонзиллита — заболевания, которое сопровождается воспалительным процессом в миндалинах и серьезным отеком горла. О его состоянии здоровья не сообщили даже адвокату.