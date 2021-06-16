Стало известно о новых санкциях ЕС против Белоруссии

ЕС готовит новый пакет санкций против Белоруссии. Об этом пишет корреспондент «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Рикард Джозвяк в своем Twitter.

В пакет войдут санкции против 78 физлиц и 7 организаций, предположительно причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске. Фигурантам заморозят все активы в ЕС и запретят поездки в Евросоюз.

Подготовку нового пакета антибелорусских мер рассчитывают завершить к заседанию Совета МИД ЕС 21 июня.

3 июня стало известно, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии и некоторый прогресс уже достигнут. В частности, европейские власти ввели официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран. В ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться