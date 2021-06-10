Европарламент предложил ввести санкции против России из-за Белоруссии

Европарламент предложил ввести санкции против России в том случае, если будет доказана ее причастность к инциденту с самолетом Ryanair и дальнейшим задержанием экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в соответствующей резолюции.

В связи с этим евродепутаты призвали ЕС расследовать причастность Москвы к происшествию. Если расследование обнаружит связь между представителями РФ и принудительной посадкой самолета, Евросоюзу рекомендуют применить санкции в рамках «акта Магнитского».

3 июня стало известно, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии и некоторый прогресс уже достигнут. В частности, европейские власти ввели официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран. В ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.

Кроме того, глава британского МИД Доминик Рааб также утверждал, что экстренная посадка лайнера не могла произойти «без молчаливого согласия» Москвы. Кремль отверг все обвинения.

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