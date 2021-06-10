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Россия предостерегла США от давления на российскую диаспору

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия предостерегает Соединенные Штаты от давления с помощью спецслужб на организации российских соотечественников. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона неоднократно доносила до американских коллег, что неприемлемо считать угрозой национальной безопасности усилия организаций соотечественников в США по поддержанию культурных связей и налаживанию атмосферы в отношениях между странами. По ее словам, такое отношение к выходцам из России — деструктивная практика, идущая вразрез с демократическими принципами.

«По сути, под вопрос ставится законное право диаспоры сохранять свою идентичность, язык, сопричастность великому историческому наследию России», — приводит агентство ее слова.

Таким образом она прокомментировала недавнее сообщение о том, что ФБР США расследует деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) по подозрению в распространении российского влияния в стране. Источники в организации в разговоре с агентством уточнили, что никого из членов организации пока не задерживали и не предъявляли обвинений.


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