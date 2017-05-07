Акция «Бессмертный полк» прошла в США в субботу, 6 мая. Как сообщил ТАСС президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, в ней приняли участие в общей сложности более четырех тысяч человек.

Шествия, организованные при поддержке Координационного совета организации российских соотечественников в США (КСОРС), состоялись в Нью- Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтле, Майами, Денвере, Сан-Диего, Бостоне, Филадельфии. В столице Вашингтоне участники прошли от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле.

По словам Кочана, в ряде городов американские школьники работали волонтерами, клеили фотографии, помогали в организации.

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«Бессмертный полк» проводится в День Победы. Во время памятного шествия его участники несут фотографии своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске в 2007 году. По данным ВЦИОМ, 96 процентов россиян одобряют эту инициативу. В 2017 году проведение «Бессмертного полка» запланировано в 64 государствах.

В пятницу государственное информагентство Таджикистана «Ховар» распространило сообщение о том, что акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в Душанбе, так как она изначально не входила в план праздничных мероприятий в честь Дня Победы в республике. Отмечалось, что исламские традиции не позволяют мусульманам появляться на улицах с портретами погибших.

В Службе безопасности Украины заявили, что нет никаких оснований для запрета проведения акции в Киеве. Ведомство пообещало принять меры для пресечения возможных провокаций.