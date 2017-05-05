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В Таджикистане объяснили отказ от акции «Бессмертный полк» традициями ислама

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Акция «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк»

Власти Таджикистана пояснили, что акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в Душанбе, так как она изначально не входила в план мероприятий по празднованию Дня Победы в республике. Такое заявление распространило государственное информационное агентство «Ховар».

В сообщении отмечается, что из-за боевых действий в приграничных районах Таджикистана и Афганистана власти республики не могут проводить дополнительных акций, за исключением тех, что уже были запланированы на 9 мая. «Бессмертный полк» был инициативой отдельных неправительственных организаций, поэтому его в план празднования включать не стали, пояснили чиновники.

Кроме того, согласно исламским традициям, мусульманам нельзя появляться на улицах с портретами погибших, отмечается в заявлении, опубликованном «Ховар».

Авторы сообщения призвали людей, выступающих за проведение акции, сначала разобраться в данной ситуации, прежде чем агитировать за «Бессмертный полк». «В любом государстве политические и культурные мероприятия организуют в рамках действующего законодательства», — подчеркнули в «Ховар». Там также заметили, что празднование Дня Победы направлено на воспитание патриотизма у таджикской молодежи.

Заявку по поводу «Бессмертного полка» подал в мэрию Душанбе республиканский Комитет ветеранов войны и труда. Там заявили, что сделали это еще в феврале. Во вторник, 2 мая, чиновники отказали представителям организации.

«Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и ряде других стран. Мероприятие представляет собой шествие, в ходе которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске в 2007 году.

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