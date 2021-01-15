Переехавшая в США россиянка выяснила истинное мнение американцев о русских

Россиянка, переехавшая в США, провела опрос среди своих иностранных друзей и выяснила истинное мнение американцев о соотечественниках. Ее рассказ опубликован в блоге «Дотошный турист» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам Елены, русские, скорее, пугают жителей Штатов, нежели чем привлекают, поскольку являются для них «темными лошадками со своим странным прошлым».

Тем не менее девушка также узнала, что больше всего американцы любят в русских прямолинейность, простоту и веселый нрав.

«Если с русскими договорились пойти куда-то в выходные, то идут обязательно. Если русские сказали, что перезвонят, то действительно перезванивают. У американцев же в аналогичной ситуации зачастую фраза "перезвоню тебе позже" на 95 процентов означает, что этого не будет», — добавила она.

Также все опрошенные знакомые Елены упоминали, что ее соотечественники умеют сопереживать и поддерживать, если это необходимо. «Мы небезразличны к проблемам даже малознакомых людей: нам это иногда жить мешает, но это так, согласитесь!» — подытожил автор блога.

Ранее россиянка, временно переехавшая в Турцию на зиму, раскрыла правду об истинном отношении местных жителей к русским. По словам девушки, мнение о том, что турки не любят приезжих из России, не соответствует действительности. Она подчеркнула, что в Турции меню, указатели и памятки часто дублируют на русском языке, а также наряжают елки на Новый год несмотря на то, что сами жители этот праздник не отмечают.