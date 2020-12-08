Туристка услышала в Египте разговор украинцев о России и поделилась им в сети

Российская туристка случайно услышала на одном из пляжей египетского Шарм-эль-Шейха разговор граждан Украины о России. Услышанным путешественница поделилась в своем блоге в сети на платформе «Яндекс. Дзен».

Блогерша отметила, что беседовавшая между собой компания состояла из трех женщин, одна из которых была из Киева, две — из Одессы, и одного мужчины.

В частности, отдыхающая услышала следующие высказывания: «Россияне — это же быдло, они все пьяницы и не хотят работать», «Русские — оккупанты, забрали Крым, но это временно. Крым мы отвоюем», «В отеле россиян нет совсем! Так хорошо, что ни одного русского! Их же сюда не пускают. Хоть не приходится смотреть на их наглые, хамские рожи!»

Автор публикации заметила, что вступать в дебаты и конфликт с украинцами она была не намерена. Вдобавок, по ее мнению, среди населения их страны также «полно и алкоголиков и тунеядцев», в том числе тех, кто отдыхает в дорогостоящих отелях.

21 октября сообщалось, что российская туристка, отдохнувшая в Турции, подслушала на пляже разговоры соотечественников на спорную тему и поделилась ими в сети. В частности, пообщавшись с соседями-россиянами, живущими в Германии, путешественница узнала, что большинство пенсионеров из Европы выбирают для отдыха «отели попроще и подешевле, и даже если у них и есть деньги, они их экономят».