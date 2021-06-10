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Переехавшие за границу россияне предупредили о неожиданных опасностях

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Фото: @dollysch

Россияне, переехавшие в Испанию из Ханты-Мансийска, предупредили о неожиданных сложностях и опасностях, с которыми им пришлось столкнуться за границей. Своим опытом и предостережениями они поделились с «Лентой.ру».

Дарья и Дмитрий, работавшие в России на телевидении, перебрались в Испанию осенью 2015 года. Первые три месяца они прожили в городе Овьедо на севере страны. Однако там иммигранты столкнулись с непредвиденными сложностями: в квартире, которую они арендовали, из-за отсутствия отопления оказалось слишком холодно, а всю теплую одежду они оставили дома.

В итоге семейная пара была вынуждена запираться в одной комнате и включать батарею, чтобы хотя бы немного согреться. Посылка с теплой одеждой, которую они на всякий случай отправили из дома заранее, застряла на таможне. В результате не знавшим испанского языка россиянам пришлось просить о помощи в переговорах с таможенниками их местного друга по имени Сальвадор.

«Мерзнуть в Испании, как выяснилось потом, явление закономерное для всех мигрантов из Восточной Европы, и адаптироваться приходится три-четыре года», — отметили они в статье.

Также Дарья и Дмитрий предупредили об опасности нарваться на мошенников. Они пожаловались, что юристы, которые обещали им помочь оформить вид на жительство и помочь им устроиться на работу, не сделали этого, хотя взяли «немалые деньги». Тем не менее россияне отметили, что специалисты помогли им открыть счет, получить прописку, сделать медстраховку и быстро заключить контракт на аренду квартиры, что тоже непросто.

Иммигранты посоветовали по возможности избегать деловых контактов с соотечественниками. «Пакистанцы, латиноамериканцы, китайцы своих не бросают. У русских за границей все наоборот. Каждый сам за себя. А если и предлагают помощь, то с одной только целью — нажиться», — подытожили они.

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