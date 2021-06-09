Россиянин отдохнул в Абхазии и рассказал о неуважительном отношении к туристам

Россиянин отдохнул в Абхазии и возмутился неуважительным отношением местных жителей к туристам. О своем разочаровании он рассказал в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник уточнил, что с неуважительным отношением он столкнулся в городе Новый Афон — до этого он отдыхал по неделе в Гагре и Пицунде, где, наоборот, отметил доброжелательность местных жителей. По словам автора, популярность города среди туристов превратила его в «курортный хаос».

«Здесь и типичные для курортов живодеры, которые приглашают вас фотографироваться с огромной птицей, и цыганки, предлагающие купить какую-то вещицу для исполнения желаний, бесполезные, некачественные сувениры», — поделился разочарованием турист.

По мнению путешественника, именно из-за известности Нового Афона «люди здесь абсолютно испорченные». Мужчина вспомнил, как часто ему грубили в магазинах и пытались обсчитать в кафе, требуя при этом чаевые.

Также россиянин возмутился ценами на жилье при полном отсутствии комфорта — стоимость номеров начинается от полутора-двух тысяч рублей.

«Я понимаю, что наши туристы тоже бывают совсем не сахар — кого угодно доведут. Но все же неправильно встречать гостей без малейшего уважения», — заключил автор.

Ранее в июне этот же турист побывал в Абхазии на знаменитом озере Рица и описал его фразой «мутное болото». Как выяснил россиянин, вода потеряла свой бирюзовый цвет из-за схода грязевого потока в реку, питающую водоем.