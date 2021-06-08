Россиянам рассказали о «туристическом буме» в Абхазии предстоящим летом

Российским туристам, которые планируют провести отпуск в Абхазии предстоящим летом, рассказали о «туристическом буме» в регионе, а также назвали главные достопримечательности страны. О том, что ждет туристов на популярном курорте в 2021 году, сообщил корреспондент Ассоциации туроператоров России (АТОР) на официальном сайте организации.

Так, эксперт пояснил, что Абхазия будет пользоваться особым спросом, поскольку выигрывает у других зарубежных стран по доступности — отечественным путешественникам не требуется при въезде ПЦР-тест, а для пересечения границы достаточно российского паспорта.

«В пользу направления также играет транспортная доступность. В Сочи, откуда туристы добираются до Абхазии наземным трансфером, ежедневно приземляются десятки рейсов из крупных городов России», — уточнил специалист.

При этом в качестве мест для посещения в первую очередь он посоветовал Гагру, поскольку она ближе всего расположена к Сочи. Кроме того, корреспондент отметил, что город сейчас восстанавливают — приводят в порядок парк и набережную, укладывают хорошую плитку, устанавливают освещение.

После этого эксперт порекомендовал отправиться в Пицунду, которая считается курортом с самым чистым морем в Абхазии, а затем — на озеро Рица и дачу Сталина.

Помимо прочего, автор статьи предложил путешественникам посетить Новый Афон, заброшенную станцию Пцырцха и столицу страны Сухум.

Ранее в июне огромные очереди из машин на российско-абхазской границе попали на видео. На кадрах видно большое скопление людей, стоящих на контрольно-пропускном пункте при въезде в Абхазию. Очередь из туристов, желающих отдохнуть в соседней республике, растянулась на десятки метров.