Огромная очередь из машин на въезде в Абхазию попала на видео

Огромные очереди из машин и людей на российско-абхазской границе попали на видео. Ролик опубликовало издание «Сочи 24» в своем Youtube-канале.

На кадрах, снятых очевидцем в воскресенье, 6 июня, видно большое скопление людей и машин, стоящих на контрольно-пропускном пункте при въезде в Абхазию. Огромная очередь из туристов, желающих отдохнуть в соседней республике, растянулась на десятки метров.

Ранее в мае пограничная служба Абхазии обещала упростить въезд в республику для россиян. Отмечалось, что изменения коснутся туристических групп — документы у них будут проверять внутри автобусов. Ежегодно на протяжении последних лет контрольно-пропускной пункт «Псоу» пересекает до 10 миллионов человек и более двух миллионов машин в обоих направлениях.