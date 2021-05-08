Въезд в Абхазию упростят для россиян

Пограничная служба Абхазии упростит въезд в республику для россиян. Об этом заявил зампредседателя Службы госбезопасности Абхазии, начальник погранотряда Рустам Латипов, сославшись на ожидаемый рост туристического потока. Его цитирует ТАСС.

Отмечается, что изменения коснутся туристических групп. Документы у них будут проверять внутри автобусов. Латипов также добавил, что сотрудничество с российской погранслужбой позволяет оперативно реагировать на возникающие инциденты.

Он также добавил, что на протяжении последних лет контрольно-пропускной пункт «Псоу» ежегодно пересекают до 10 миллионов человек и более двух миллионов машин в обоих направлениях.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что россияне, возвращающиеся на родину из Абхазии и Южной Осетии, освобождаются от сдачи теста на коронавирус. По ее словам, решение об упрощении правил въезда не повлияет на эпидемиологическую обстановку в стране.