Россия изменила правила въезда из Абхазии и Южной Осетии

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о том, что граждане, возвращающиеся на родину из Абхазии и Южной Осетии, освобождаются от сдачи теста на коронавирус. Об измененных правилах въезда в страну она сообщила в эфире телеканала «Россия-24», пишет «Федеральное агентство новостей».

Как отметила Попова, на данный момент в России не зафиксирован рост количества случаев заболеваемости COVID-19, поэтому решение об упрощении правил въезда не повлияет на эпидемиологическую обстановку в стране.

29 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила российских туристов о рисках заражения COVID-19 при поездках за границу. Захарова обратилась к согражданам с просьбой «тщательным образом» оценивать возможные риски при планировании отдыха на зарубежных курортах.

20 апреля сообщалось об ужесточении правил въезда в Россию для всех граждан, прибывающих из-за границы. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, все россияне, прибывающие в страну после 1 мая, должны дважды пройти лабораторное тестирование ПЦР-методом на COVID-19.