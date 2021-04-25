Американский ресторанный критик рассказала о поразившем ее блюде русской кухни

Американский ресторанный критик Ханна Голдфилд в колонке для The New Yorker рассказала о блюде русской кухни, которое поразило ее своим вкусом и необычной формой.

Так, девушка призналась, что среди множества блюд, которые она попробовала в ресторане русской кухни, наибольшее впечатление на нее произвели пельмени. По словам критика, сначала она удивилась небольшому размеру изделий и сравнила их с медовыми сотами, однако, заказав две порции, поняла, что едва ли способна съесть все за раз.

«Порция с нежной рубленой свининой и тертым луком была слегка смазана сметаной (родственницей нашего крем-фреша) и посыпана свежемолотым перцем и петрушкой», — написала Голдфилд.

Она отметила, что владелица ресторана до того, как открыла заведение, тоже скептически относилась к русской кухне, но позже «распробовала» ее и полюбила за «умопомрачительные» холодец и маринованную сельдь. «Среди ее друзей настоящий фурор произвели цыпленок табака по-грузински и икра на черном хлебе», — добавила критик.

Ранее жители России назвали салат оливье главным блюдом праздничного застолья в русской кухне, вторую строчку в рейтинге заняла селедка под шубой, третью — борщ.