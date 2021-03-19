Американский дизайнер по-русски оценил пельмени и борщ Ирины Шейк

Американский дизайнер Зак Позен оценил пельмени и борщ, приготовленные российской супермоделью Ириной Шейк, на русском языке. Соответствующие кадры появились в сторис модельера в Instagram.

Основатель одноименного бренда Zac Posen опубликовал фотографию, на которой запечатлены две тарелки борща, с подписью «Вкусный борщ!» на русском языке. На снимке американец также отметил аккаунт манекенщицы. Помимо этого, он поделился с подписчиками фотографией домашних пельменей.

Ирина Шейк, в свою очередь, репостнула публикации модельера в свой Instagram-аккаунт. Известно, что модель и дизайнер живут в одном городе — Нью-Йорке.

Ранее в марте Ирина Шейк снялась в платье с глубоким декольте в рекламе духов Alibi бренда Oscar de la Renta. Ее запечатлели лежащей на кожаном кресле в бархатном черном платье с высоким разрезом, оголяющим ее ногу. Авторами ролика и снимка выступил дуэт фотографов Luigi and Iango.

Зак Позен — американский дизайнер, выпускник колледжа дизайна Central Saint Martins и создатель модного дома Zac Posen. Он сотрудничал с такими знаменитостями, как Ким Кардашьян, Коко Роша, Сара Джессика Паркер, Джулия Гарнер и Нина Добрев.