Ирина Шейк и Брэдли Купер отправили дочь учить русский язык

Дочь российской супермодели Ирины Шейк и американского актера Брэдли Купера Лея де Сьен Шейк Купер отправится учить русский язык. Об этом сама модель заявила во время прямого эфира Vogue в Instagram, ее слова передает «Московский комсомолец».

Девочку, которой 21 марта исполнится четыре года, отправили на курсы в одну из школ Нью-Йорка. Из-за ограничений на фоне коронавируса занятия в школе будут проходить дистанционно. У малышки будет три урока по 30 минут в неделю, при этом она будет получать много домашних заданий. По словам Шейк, в учебном заведении гарантировали полное погружение в предмет.

Как пояснила модель, пара договорилась приучать дочь к тому, что она является представительницей двух разных культур. Несмотря на развод, Шейк и Купер будут принимать равное участие в воспитании ребенка.

В июне 2019 года сообщалось, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Отмечается, что пара согласилась оформить равноправную опеку над их двухлетней дочерью Леей де Сейн (Lea De Seine).

Позднее супермодель рассказала, что два прекрасных человека не обязательно смогут создать хорошую пару, и призналась, что является очень сильной личностью.