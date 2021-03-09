Ирина Шейк снялась в тренче на голое тело для обложки модного журнала

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для обложки журнала The Sunday Times Style. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На фото 35-летняя манекенщица позирует в тренче модного дома Burberry на голое тело, выставив вперед одну ногу. Вещь, в которой запечатлели знаменитость, сшита из различных материалов: черной кожи, синего денима и бежевого хлопкового габардина. Образ Шейк дополнили бандана и яркий макияж: глаза модели подведены черной подводкой.

Автором съемки выступил австралийский фотограф Крис Коллс (Chris Colls), который сотрудничал с такими мировыми брендами, как MaxMara, Lui Jo и Karl Lagerfeld, а также проводил съемки для журналов Vogue, Interview и Icon. Стилистом стала Селия Азулай (Celia Azoulay), а визажистом — Татьяна Маркова.

В марте Ирина Шейк появилась обнаженной на первом развороте таиландской версии журнала Vogue. Ее сфотографировали без одежды и белья за ширмой в виде логотипа французского бренда Chanel. Ее образ дополнили короткая стрижка и несколько украшений того же бренда. Авторами кадров стали братья Лука и Алессандро Морелли (Luca и Alessandro Morelli).