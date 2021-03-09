Покупатели обругали чересчур откровенное платье популярного бренда

Чересчур откровенный дизайн вещи популярной марки Fashion Nova подвергся критике со стороны покупателей. На соответствующие комментарии в Instagram-аккаунте бренда обратили внимание в Daily Star.

Речь идет об облегающем мини-платье модели Wrapped Around You Mesh черного цвета, которое изготовлено из прозрачной ткани, оголяющей нижнее белье. Манекенщица прорекламировала описанную одежду, попозировав в трусах и кроп-топе. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках.

Отмечается, что стоимость платья составляет 45 долларов (3357 рублей). Оно также представлено в ассортименте ретейлера в бежевом цвете.

Клиенты бренда Fashion Nova не оценили дизайн вещи и обругали его в комментариях под опубликованными кадрами. «Что это вообще такое?», «Оно будет выглядеть хорошо только на идеальном теле, которого нет у 70 процентов ваших покупательниц», «Можно было выйти в трусах», «Какой кошмар», — высказывались пользователи.

Ранее в марте платье, не предполагающее под собой нижнее белье, вызвало восторг у клиенток бренда. На сайте марки Fashion Nova появилось мини-платье лилового цвета, которое оформлено вырезом на боку по всей длине наряда. При этом части платья соединены между собой крупными серебристыми булавками с фурнитурой в виде бабочек. Покупатели восхитились дизайном вещи.