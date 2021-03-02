Не предполагающее нижнее белье платье вызвало восторг у клиенток бренда

Вещь популярной марки Fashion Nova, не предполагающая под собой нижнее белье, вызвала восторг у клиенток. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте бренда.

Речь идет об облегающем мини-платье лилового цвета, которое оформлено вырезом на боку по всей длине наряда. При этом части платья соединены между собой крупными серебристыми булавками с фурнитурой в виде бабочек. Стоимость вещи на сайте марки составляет 40 долларов (2960 рублей). Модель на размещенном в сети фото позирует в описанном платье без нижнего белья.

Несмотря на откровенный дизайн, поклонницы Fashion Nova похвалили наряд. «Боже, оно мне необходимо», «Мне нравится этот наряд, а модель потрясающе красива. Она в ударе», «Боже как горячо, да еще и моего любимого цвета!», «Это великолепно», — восхищались они.

В феврале оголяющий тело наряд на сайте популярного бренда Pretty Little Thing спровоцировал критику в сети. Речь идет о мини-платье бежевого цвета, которое оформлено вырезами в области бедер: отделенные друг от друга части изделия соединены между собой черной шнуровкой. Стоимость вещи на сайте компании составляет 20 фунтов стерлингов (2045 рублей).