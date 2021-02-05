Дизайн платья популярного бренда вызвал споры среди покупателей

Яркий дизайн наряда популярного бренда Fashion Nova озадачил покупателей. На соответствующие комментарии в соцсети обратили внимание журналисты Daily Star.

Речь идет о зеленом мини-платье с длинным рукавом, высоким горлом и глубоким вырезом на спине Zariyah Backless Mini Dress стоимостью 26 фунтов стерлингов (2548 рублей). На официальном сайте марке наряд доступен в зеленом и розовом цветах.

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Фотография, на которой модель позирует в профиль к камере, набрала больше 64 тысяч лайков на странице Fashion Nova в Instagram и вызвала споры среди подписчиков. Одни сочли образ девушки нелепым и сравнили ее с Гринчем (зеленый монстр из фильма «Гринч — похититель Рождества» — прим. «Ленты.ру»). «Я буду выглядеть в таком платье как Гринч», «Платье выглядит странно», «Как можно заниматься делами в таком платье? Ужас», «Модель слишком худая», «Где живот у этой девушки?» — комментировали пользователи.

Однако другие покупатели восхитились платьем и внешним видом манекенщицы. «Мне очень нужно такое платье», «Я хочу это платье», «Оно выглядит великолепно», «Очень оригинальный цвет!», «Восхитительный дизайн!», «Какая красивая фигура»— писали они.



В январе другой неприличный дизайн наряда Fashion Nova вызвал споры среди покупателей. Блогерша Эбби Дауз снялась в рекламе бренда в мини-платье на одно плечо с широкими вырезами, частично оголяющими грудь, талию и бедро. Так, некоторые клиенты посчитали, что платье чересчур откровенное, а другие похвалили его дизайн.