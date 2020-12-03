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Оксану Самойлову вновь уличили в подражании бывшей самой молодой миллиардерше

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Оксана Самойлова
Оксана Самойлова
Кадр: видео @samoylovaoxana.news

Супругу рэпера Джигана и предпринимательницу Оксану Самойлову вновь уличили в подражании Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире. Соответствующие фото и комментарии появились в соцсетях.

Бизнесвумен поделилась кадрами со съемок рекламы новой коллекции собственного бренда уходовой косметики Sammy Beauty. На размещенных кадрах Самойлова танцует в коротком комбинезоне зеленого цвета рядом с актерами в костюмах эльфов. На ней также перчатки в тон наряда и блестящие сапоги. При этом несколько прядей волос звезды окрашены в зеленый.

Пользователи сети обратили внимание на сильное сходство костюма жены Джигана с нарядом Дженнер, в котором она попозировала для промофото собственной марки Kylie Cosmetics. Бывшую миллиардершу запечатлели в образе Гринча (зеленый монстр из фильма «Гринч — похититель Рождества» — прим. «Ленты.ру»): она снялась в зеленом платье из меха и парике того же цвета.

«Жалкая пародия на оригинал Кайли», «Оксана вдохновляется Кайли», «Кайли × Гринч, схожесть уловима», «У Самойловой слизано все, даже страничка бренда ведется так же», «Образ Кайли», «Да уж, декорации и костюм явно скопированы у Кайли Дженнер», — комментировали покупатели.

Ранее в сентябре Самойлову подняли на смех за подражание Кайли Дженнер. Предпринимательница опубликовала видео рекламы Sammy Beauty. Подписчики знаменитости заметили сильное сходство дизайна упаковок Sammy Beauty с фирменными контейнерами компании Kylie Skin.

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