Копировавшую бренд косметики Кайли Дженнер Самойлову обвинили во лжи клиентам

Супругу рэпера Джигана и предпринимательницу Оксану Самойлову, которую ранее подвергли критике в сети за кражу идеи рекламного ролика и дизайн упаковки косметического бренда Кайли Дженнер, обвинили во лжи клиентам. Разоблачающий ролик появился на YouTube-канале блогерши Кати Конасовой.

Создательница бренда объявила о начале продаж уходовой косметики в сентябре в своих соцсетях, где также рассказала о преимуществах средств. По словам знаменитости, при их создании учеными был разработан специальный комплекс, который борется с процессами увядания кожи на клеточном уровне. Она добавила, что благодаря упомянутой инновации компания Sammy Beauty стала участником проекта научно-технологического комплекса «Сколково».

Кроме того, согласно посту Самойловой, все ингредиенты для производства продукции ее марки поставляются из Европы. Она также пообещала, что косметика будет изготавливаться в Швейцарии.

Фото опубликовано @samoylovaoxana

Подписчики жены Джигана заметили сходство в составе средств бренда Sammy Beauty и продукции российской компании Mixit, в связи с чем стали присылать блогерше Коносовой письма с претензиями. Так, например, при производстве косметики обоих производителей используется одинаковый комплекс компонентов под названием Recelline.

Блогерша, в свою очередь, сравнила полные составы продукции Sammy Beauty и Mixit и выяснила, что у большинства средств совпадают практически все используемые при изготовлении компоненты. При этом косметика Самойловой стоит в два раза дороже, чем аналогичная у российского производителя.

Фото опубликовано @kyliecosmetics

Коносова также обратила внимание на адрес производства компании Sammy Beauty — для этого она изучила декларации соответствия фирмы (документ, в котором производитель удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует требованиям нормативных документов — прим. «Ленты.ру»). Выяснилось, что косметика Самойловой изготавливается в том же месте, где и продукция Mixit, а именно в подмосковном городе Апрелевка.

Оксана Самойлова еще не ответила на обвинения Коносовой и претензии клиентов Sammy Beauty.

Ранее супругу рэпера Джигана подняли на смех за копирование рекламного ролика бывшей самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер. Самойлова снялась в ролике в похожем образе, в частности в платье с принтом в виде долларов. Помимо этого, фанаты заметили сильное сходство дизайна упаковок Sammy Beauty с фирменными контейнерами компании Kylie Skin.