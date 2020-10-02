Бывшая самая молодая миллиардерша перепутала флаги стран и опозорилась

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, перепутала государственные флаги стран и опозорилась в сети. На соответствующие комментарии в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.



23-летняя знаменитость сообщила в своем Twitter-аккаунте дату запуска нескольких международных сайтов своего косметического бренда Kylie Skin. В публикации она поделилась ссылками, добавив к ним эмоджи в виде флагов соответствующих стран. Однако флаг, который Дженнер поставила рядом с австралийским сайтом, оказался неверным.

Бывшая миллиардерша перепутала флаг Австралии с флагом Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов. Как и на австралийском, в левом верхнем углу на нем изображен Юнион Джек (национальный флаг Великобритании — прим. «Ленты ру») на синем фоне. При этом вместо созвездия Южного Креста на полотне расположен герб Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов.



Из материала следует, что пост звезды стал вирусным в сети после того, как бывший радиоведущий Киган Баккер (Keegan Bakker) заметил ошибку и сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте со словами: «Это не австралийский флаг, милая, но попытка была хорошая».



Пользователи сети принялись обсуждать ошибку предпринимательницы в комментариях. «Я не верю, это невозможно», «Какой позор», «Так близко, но нет», «О боже. Как эти люди могут быть такими недалекими и богатыми одновременно?» — высказывались они.



Ранее фигуристка Евгения Медведева поздравила соотечественников с Днем России и перепутала расположение цветов на государственном флаге. Вместо бело-сине-красного триколора спортсменка опубликовала бело-красно-синий.