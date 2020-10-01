Кайли Дженнер послала дочь в школу с рюкзаком за миллион рублей и была обругана

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала свою дочь в люксовой одежде и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

На размещенном в Instagram-аккаунте знаменитости видео двухлетняя Сторми (Stormi) попозировала рядом с роскошными черными автомобилями семьи Кардашьян. На видео ребенок прыгает, крутится вокруг себя и напевает фразу «первый день в школе!» Она одета в черную футболку и шорты Fortnite Astronomical из коллекции ее отца, рэпера Трэвиса Скотта, созданную в коллаборации с разработчиками компьютерной игры Fortnite, и желто-белые кроссовки Nike Air Jordan. Ее образ дополнил светло-розовый рюкзак, украшенный золотой фурнитурой, французского бренда Hermes за 12 тысяч долларов (около миллиона рублей).

Пользователи обругали предпринимательницу за покупку дорогостоящих вещей для дочери. «На самом деле девочка просто хотела сумку из супермаркета за 10 долларов», «Безвкусная семейка следит за тем, чтобы их дети стали такими же безвкусными», «Ты серьезно купила ребенку рюкзак за 12 тысяч долларов?», «Позорище», «Это грустно», «Это показатель того, какой Кайли глупый человек. Она воспитывает дочь такой же пустой, как и все остальные члены этой семьи», — высказывались они.

В августе Кайли Дженнер осудили за фото Сторми в детской машине с символикой люксового бренда. Девочка попозировала за рулем черного электромобиля, на который нанесена разноцветная монограмма модного дома Louis Vuitton. Отмечается, что машина является точной копией Lamborghini. Ее стоимость составляет 389 долларов (28 тысяч рублей).