Медведева поздравила соотечественников с Днем России и перепутала цвета флага

Российская фигуристка Егвения Медведева допустила ошибку в поздравлении соотечественников с Днем России. Спортсменка исправила пост в Instagram, но Sport24 заметил неправильные цвета российского флага в изначальной публикации.

«С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной. С праздником, Великий народ», — написала фигуристка. Изначально на изображении цвета российского триколора были перепутаны местами. Вместо бело-сине-красного флага, Медведева опубликовала бело-красно-синий.

19-летняя фигуристка отреагировала на собственную ошибку. «Арт делала не я! На моих работах присутствует моя роспись», — написала она в комментариях.

С мая 2018-го Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера в Торонто. В России она работала под началом Этери Тутберидзе вместе с Алиной Загитовой. Медведева — серебряная призерка Олимпиады-2018.

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