Медведеву призвали «убраться обратно в Россию»

Российская фигуристка Евгения Медведева получила письмо с угрозами в свой адрес. Об этом в Instagram-аккаунте рассказал американский фигурист Джонни Вейр.

«Дьявол, убирайся из Японии, никто не хочет видеть тебя. Японцы ненавидят тебя, убирайся обратно в Россию. Убирайся из Японии и из "Крикет клуба Торонто" (тренировочной базы Медведевой — прим. «Ленты.ру»). Тебе не место в фигурном катании», — говорится в письме, опубликованном Вейром.

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В ответ на это Медведева в Instagram-аккаунте написала, что случившееся ее не задело и не выбило из колеи. По ее словам, она не в первый раз получает письма с угрозами и научилась не обращать внимания на них. Фигуристка поблагодарила болельщиков за поддержку.

Медведева живет в Канаде с лета 2018 года. Она тренируется в группе тренера Брайана Орсера. В январе спортсменка заявила, что может оставаться в другой стране из-за работы, однако это не помешает ей вернуться жить в Россию.

Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.

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