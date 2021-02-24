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Откровенный латексный наряд бренда вызвал споры в сети

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Фото: @fashionnova

Чересчур откровенный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova вызвал споры среди покупателей. Соответствующие комментарии появились под постом в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о черном латексном комплекте, состоящем из кроп-топа с длинным рукавом Bust Be Love Crop Top, коротких виниловых шорт Who's That Girl Lace Up Faux Leather Skinny Pants и гетр на шнуровке Eleanor Heeled Sandals.

Покупатели сочли описанный наряд неприличным и высказали свое недоумение в комментариях под публикацией. «Кто, черт возьми, это наденет?», «Это какой-то дикий образ для танцовщицы», «Ни за что не надену это», — возмущались они.

При этом некоторые подписчики восхитились комплектом. «Ух ты, как красиво!», «Он нужен мне как можно скорее, надеюсь, он еще есть в наличии», «Мне очень нравятся эти шорты», — писали юзеры.

Ранее в феврале слишком откровенный дизайн нового наряда на сайте популярного бренда Pretty Little Thing спровоцировал критику в сети. Речь идет о мини-платье бежевого цвета, которое оформлено оголяющими тело вырезами в области бедер: отделенные друг от друга части изделия соединены между собой черной шнуровкой. Стоимость вещи на сайте компании составляет 20 фунтов стерлингов (2045 рублей).

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