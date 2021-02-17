Обнажающее бедра платье популярного бренда озадачило покупателей

Чересчур откровенный дизайн нового наряда на сайте популярного бренда Pretty Little Thing спровоцировал критику в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о мини-платье бежевого цвета, которое оформлено оголяющими тело вырезами в области бедер: отделенные друг от друга части изделия соединены между собой черной шнуровкой. Стоимость вещи на сайте компании составляет 20 фунтов стерлингов (2045 рублей).

На размещенном в сети фото модель позирует в описанном наряде на фоне спорткара. Она дополнила свой образ рубашкой цвета хаки, защитной маской и крупными серьгами.

Дизайн платья озадачил покупателей бренда, о чем они высказались в комментариях. «Люди и впрямь носят такие вещи?», «Что за дизайнер придумал этот наряд?», «Этой леди не холодно?», «Тот факт, что вы изначально закрыли комментарии, многое говорит об этом платье», — писали они.

Ранее в феврале дизайн наряда другого популярного онлайн-бренда вызвал споры среди покупателей. Речь идет о зеленом мини-платье марки Fashion Nova с длинным рукавом, высоким горлом и глубоким вырезом на спине. Так, некоторые подписчики сочли образ модели в описанной вещи нелепым и сравнили девушку с Гринчем.