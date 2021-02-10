Комбинезон со стрингами популярного у россиян бренда озадачил покупателей

Популярный у российских покупателей онлайн-ретейлер Asos выпустил в продажу откровенный наряд. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о коричневом комбинезоне стоимостью 25 фунтов стерлингов (2550 рублей). Вещь оформлена широким вырезом, который полностью обнажает спину, а также вшитыми в области поясницы стрингами.

Отмечается, что комбинезон пользуется спросом на сайте онлайн-магазина, поскольку большинство его размеров уже распродано.

Администраторы официального Instagram-аккаунта Asos разместили фото модели в описанном наряде. Публикация набрала почти 24 тысячи лайков, однако покупатели были озадачены чересчур откровенным предметом одежды. «Давайте отменим этот тренд на платья-стринги, пожалуйста», «Я помню, что когда-то в моде были стильные вещи. Но это совсем не то», «Задам здесь справедливый вопрос: куда такое можно надеть?», «Я люблю вещи с открытой спиной, но это уже чересчур», «Комбинезон странный! Почему кто-то вообще такое носит?» — возмущались они.

В декабре 2020 года на сайте любимого дешевого бренда россиян Asos появился похожий наряд. Речь идет об облегающем черном платье длины миди с широким вырезом на спине, из под которого торчит деталь стрингов. Его стоимость составила 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей).