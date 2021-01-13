Дуа Липа поделилась фото в модном платье с торчащими стрингами

Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась в модном откровенном наряде и порадовала поклонников. Серией снимков она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 25-летняя исполнительница позирует на террасе с видом на природу. Ее засняли в черном платье по фигуре с вырезами на талии и спине, а также деталью в виде торчащих стрингов на пояснице. На одном из фото она позирует с подругами, на другом — с возлюбленным Анваром Хадидом. Образ знаменитости дополнили различные кольца, браслеты и серьги.

Публикация набрала 5,7 миллиона лайков. В комментариях фанаты оценили внешний вид певицы. «Почему ты всегда такая потрясающая?», «Горячо, горячо, горячо!», «Красотка», «Ты вообще реальная?», «Я влюбилась», — писали они.

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В декабре 2020 года на сайте любимого дешевого бренда россиян Asos появился похожий наряд. Речь идет об облегающем черном платье длины миди с широким вырезом на спине, из под которого торчит деталь стрингов. Его стоимость составила 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей).

Тенденция на торчащие из-под одежды стринги впервые появилась в 2000-х годах. Она была распространена среди таких икон стиля, как Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Ким Кардашьян и Холли Берри. В настоящий момент момент тренд вновь начал пользоваться спросом, его полюбили Дуа Липа и супермодель Белла Хадид.