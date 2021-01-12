Дуа Липа снялась для обложки Vogue в мини-юбках и бюстгальтере в стиле 60-х

Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась для обложки британской версии журнала Vogue в нарядах в стиле 60-х годов. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте издания.

На одном из снимков 25-летняя исполнительница запечатлена в клетчатом мини-платье бренда MiuMiu с короткими волосами, окрашенными в блонд. На другом фото она позирует в разноцветном наряде марки Versace, который состоит из кроп-топа и мини-юбки. Образ знаменитости дополнили босоножки на каблуках и укладка в стиле киноактрисы Мерлин Монро. На третьем кадре ее засняли с такой же прической в бюстгальтере и брюках с узорчатым принтом бренда Etro.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях. «Она может обыграть любую прическу!», «Образ в духе Твигги. Мне нравится!», «Какая красота», «Огонь», «Прекрасные снимки», — хвалили они.

В декабре пользователи сети обругали вкус Дуа Липы после выхода в «нелепом» наряде. В своих соцсетях она разместила серию снимков, на которых она запечатлена в одежде из коллаборации брендов Moncler Genius + 8 Richard Quinn в бело-голубую клетку. На ней были короткая стеганая куртка, мини-юбка, колготки и туфли на каблуках с принтом.