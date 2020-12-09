Ноги Дуа Липы на фото в бикини взволновали фанатов

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась фото в откровенном наряде и взволновала поклонников. Кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 25-летняя исполнительница позирует в комплекте бикини бренда Alessandra Rich, который состоит из завышенных плавок и топа с полупрозрачными рукавами, сетчатых колготках и ботинках на каблуках. Стоимость наряда составляет 534 фунта стерлингов (52 150 рублей). Липу засняли возле большого диско-шара. Публикация набрала больше 2,1 миллиона лайков.

Фанаты оценили образ певицы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Королева диско», «Ты такая красивая», «Эти бесконечные ноги!», «Королева со сногсшибательным телом», «Боже, какие длинные ноги!», «Представьте, каково это — быть настолько горячей», — восхищались они.

В ноябре Дуа Липа снялась для обложки модного журнала для геев в бюстгальтере. На размещенных кадрах поп-исполнительница позирует на розовом фоне с собранными волосами. Ее запечатлели в черном лифе в пайетках и юбке, изготовленной из того же материала.