Ноги Синди Кроуфорд на снимке с отдыха удивили поклонников

Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в соцсетях снимок с отдыха и вызвала восторг у своих поклонников. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном фото 54-летняя знаменитость позирует на шезлонге в летнем платье желтого цвета и солнечных очках. Она лежит, закинув руки за голову и демонстрируя ноги на камеру фотографа, который снимает ее с нижнего ракурса.

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Подписчиков удивили длинные ноги Кроуфорд и они высказались на эту тему в комментариях. «Боже, какие ноги! Они бесконечны», «Обожаю твою фигуру, а ноги — твое главное оружие», «Потрясающие ноги, Синди. Все еще стройные и подтянутые», «Да, ее ноги действительно впечатляют», — писали они под постом, который набрал 210 тысяч лайков.

Ранее в августе внимание пользователей Instagram привлекли ноги российской супермодели Натальи Водяновой. На фото 38-летняя модель отдыхала в плетеном кресле на фоне бассейна роскошного отеля Epi Plage во Франции. Она была одета в голубой слитный купальный костюм. «Безграничные ноги безгранично красивой девушки», — писали ей комментаторы.