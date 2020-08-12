Тело 18-летней дочери Синди Кроуфорд на фото в топе восхитило фанатов

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась в соцсетях новой фотографией и порадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном снимке 18-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на фоне деревьев. Она позирует в коричневом кроп-топе и спортивных штанах марки Bleusalt. Публикация набрала 245 тысяч лайков.

Тело манекенщицы восхитило фанатов. «У тебя невероятная фигура!», «Бог есть женщина», «Кайя, я верю, что ты самая красивая женщина на планете», «Можно заказать такое же тело?», «Она гораздо горячее, чем любая из сестер Кардашьян», — высказались они в комментариях под публикацией.

В июле Кайя Гербер стала блондинкой и разместила фото в бикини. На селфи она позирует в купальнике желтого цвета с щенком на руках и демонстрирует подписчикам светлые волосы.