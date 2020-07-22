18-летняя дочь Синди Кроуфорд появилась на обложке Vogue полностью обнаженной

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенной фотосессии для японской версии модного журнала Vogue и стала героиней его обложки. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте дуэта фотографов.

На одном из размещенных кадров 18-летняя знаменитость позирует полностью обнаженной, стоя на коленях боком к камере и прикрывая грудь руками. Она одета в черные лаковые ботфорты на каблуках. На другом фото Гербер запечатлена топлес. На ней — кожаный корсет, черный жакет люксового бренда Yves Saint Laurent, колье в виде цепи и крупные серьги.

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Автором съемки выступил дуэт фотографов Луиджи и Янго (Luigi и Iango), снимки которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue. Стилистом стала Анна Делло Руссо (Anna Dello Russo), а визажистом — Том Пешо (Tom Pecheux).

Ранее в июле Кайя Гербер поделилась фотографией из той же съемки, где она позирует в прозрачном белье. Модель запечатлели на белом фоне в кожаных легинсах с завышенной талией и кружевном черном боди марки Yves Saint Laurent, прозрачная ткань которого просвечивает ее грудь.