18-летняя дочь Синди Кроуфорд попозировала в бикини и восхитила фанатов

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась фотографией в купальнике и обрадовала поклонников. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 18-летняя знаменитость запечатлена в черно-белом бикини с анималистичным принтом и соломенной шляпе. При этом в руках она держит двух щенков. Публикация набрала более 300 тысяч лайков.

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Фанаты восхитились внешним видом модели. «Как это мило!», «Потрясающая фигура!», «И ты, и щенки — просто очаровательны», «Эти ноги бесценны!», «Ты горячая!», «Очень красиво! Ты как мамочка», — комментировали они.

В мае Кайя Гербер выложила фото в нижнем белье со сломанной рукой. Модель сфотографировала себя на фоне лестницы перед зеркалом. На размещенном кадре было видно, что на правую руку Гербер наложен гипс. «Произошел небольшой инцидент. Но я в порядке!» — подписала она публикацию.

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