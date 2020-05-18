18-летняя дочь Синди Кроуфорд выложила фото в нижнем белье со сломанной рукой

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер выложила фотографию, на которой она запечатлена в нижнем белье. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

18-летняя модель, одетая в комплект цвета хаки, попозировала на фоне лестницы перед зеркалом. На фото видно, что на правую руку Гербер наложен гипс. Кроме того, в публикации присутствует еще одно изображение — рентгеновский снимок кисти с переломом. «Произошел небольшой инцидент. Но я в порядке!» — подписала она пост, который набрал более 400 тысяч лайков.

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Поклонники выразили свое сочувствие модели в комментариях. «О нет! Скорее поправляйся», «Выздоравливай и будь осторожнее», «Скорейшего выздоровления, надеюсь, близкие сейчас рядом с тобой», «Посылаю тебе всю свою любовь и желаю здоровья», — писали они.

В апреле Кайя Гербер поделилась с подписчиками откровенной фотографией, на которой она позировала в купальнике. На опубликованном кадре знаменитость запечатлена в бикини с леопардовым принтом, лежа на диване с собакой.

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